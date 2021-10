Ljouwerter stappers fine polsbantsje better as QR-koade

By de hoareka en de stappers wienen de reaksjes posityf. Dêrmei liket de earste dei dat der mei polsbantsjes yn stee fan mei de corona-app wurke is, goed slagge. Yn Ljouwert wienen twa 'checkpoints' mei elk seis loketten: op it Waachplein en op it Saailân.

Hûndert minsken yn in oere tiid

"De reaksjes binne hiel posityf", seit Ton Eijer, wurdfierder fan de hoareka-ûndernimmers. "Yn it earste oere, fan 11 oant 12, hienen we al hûndert minsken dy't in bantsje hellen. Dat wie dus in hiele goede start. En foar it personiel is it hielendal noflik. It is in ferlichting foar de minsken dy't it kontrolearje moatte."

Festivals wolle ek meidwaan

Neffens Wiebe Kootstra fan de gemeente Ljouwert is der mear belangstelling om mei te dwaan oan it systeem fan polsbantsjes.

"It Media-Art-festival joech oan dat se meidwaan woenen. Cityproms en Roze Zaterdag hawwe ek al belangstelling toand. Sa kinne je foar de hiele binnenstêd wat betsjutte en net allinnich foar de hoareka."

Foarearst binne de bantsjes fan alve oant alve oere op freed en sneon te krijen. As de iepeningstiden fan de hoareka ferromme wurde, dan sille de checkpoints mooglik ek langer iepen wêze.