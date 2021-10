Cambuurtrainer Henk de Jong fynt reade kaart 'flau', mar nederlaach '100 persint terjochte'

De Cambuurcoach wie it net iens mei de reade kaart foar Alex Bangura. "Ik fûn it in hiele goede skiedsrjochter, mar in hiele flauwe reade kaart. Neffens my wie it ek noch bûtenspul, mar dat meist net weromdraaie."

De Jong wie wol bliid dat de nije oanfaller fan de Ljouwerters, Roberts Uldrikis, syn debút makke hat en dêrby ek fuort in doelpunt makke. "It wie in 'lucky', mar hy skoart wol. Ik fûn him in pear kear ûngelokkich, mar hy is nij. Ik bin bliid dat er in pear minuten makke hat."

Wat 'spesjaals' foar Zlatan

Uldrikis sels wie tige wiis mei syn doelpunt. De bal kaam nei my ta en ik brûkte myn grutte fuotten yn myn foardiel. Hjoed is Zlatan Ibrahimovic jierdei, ien fan de bêste oanfallers yn de wrâld en ik besocht wat spesjaals te dwaan. Miskien ek wol foar him", seit er yn it Ingelsk tsjin ferslachjouwer Geert van Tuinen.