Suzanne Schulting begjint oppermachtich: "Ben weer beter geworden"

Sjinkie Knegt hie in mindere dei. Snein waard er fuortendaliks yn de kwartfinale útskeakele. Hy kaam as twadde oer de finish, mar hy krige in penalty.

"As ien my fertelle kin wêrom ik dy penalty krij, dan soe dat hiel moai wêze. Mar ik ha gjin idee. Dy Let gong ûnder my troch. Ik tink dat it dêrmei te meitsjen hat. En nee, ik bin net by skiedsrjochter Gjalt Biesma west. Dêr fâlt dochs net mei te kommunisearjen."

Knegt: "Organisaasje is amateuristysk"

Sneon pakte Sjinkie wol brûns op de 1500 meter, mar waard er útskeakele yn de heale finale fan de 500 meter. "Ik bin wol goed dwaande. Mar ik wist ek wol dat de foarm der hjir hjoed net útkomme soe. Ik rin allinnich tsjin wat efterlike flaters oan."

By de 1500 meter finale die it rondeboerd it net. "Sa amateuristysk." En by de lêste ronde klonk de bel foar de lêste ronde net. Dêrtroch ride Knegt de lêste ronde net folslein troch. "It giet wol om in serieuze wedstriid. As se net iens ôftelle kinne, seit it wol wat oer it nivo fan de organisaasje en de skiedsrjochters."