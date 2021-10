Sneinsklups ferdwine, mar Jobbegea hâldt fol: "We ha it aardich op 'e rit"

En foar de supporters komt fuotballerij op snein ek wol goed út, neffens Varwijk: "Wy binne in arbeidersdoarp. Op saterdeis binne by ús altyd in protte oare aktiviteiten. En in soad supporters binne ek 'festpind' op de sneins."

Wat by guon klups ek spilet: it is dreech om genôch frijwilligers te finen dy't op beide dagen nei de klup komme om wurk te fersetten. "We hawwe fêst kantinepersoniel, dat skeelt in hiel soad. Dêr hoege we net nei om te sjen. En by thúswedstriden fan ús earste hawwe we in fêst ploechje frijwilligers."

Nei't it fuotbaljen sa lang stillei fanwegen de pandemy, wie it wol even ôfwachtsjen oft al dy frijwilligers weromkomme soenen. "De oanrin wie wat dreech", seit Varwijk. "Mar we hawwe it no wer aardich op 'e rit."