Omwenners gemeenteplein Wolvegea wolle skate-ferbod

It is net de earste kear dat der oan de belle lutsen wurdt oer de oerlêst. Nei earder oerlis die de gemeente it foarstel om de skaters op bepaalde tiden troch de fingers te sjen. De omwenners fine dat lykwols net in goed plan. Neffens harren hawwe se troch it skaten minder wengenot en giet it strjitmeubilêr deroan.

Skaters stean neffens de wet lykwols op deselde foet as fuotgongers. Dus as skaters der net komme meie, dan fuotgongers ek net.