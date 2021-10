Gjin eufory by Hearrenfean nei oerwinning op PEC Zwolle

Jansen wie min te sprekken oer it feit dat syn ploech de wedstriid net earder beslikke. "Ik vind het heel jammer dat je niet beslissender bent, want de ruimtes om verder door te voetballen waren enorm groot."

De Hearrenfeancoach sprekt dan ek fan in 'zwaarbevochten overwinning'. Dat kin Hearrenfean goed brûke, want Ajax is yn de folgjende wedstriid de tsjinstanner. "Ajax voetbalt geweldig, dus is het een mooie uitdaging om daar iets moois neer te zetten."

Sven van Beek spilet 'uitstekende partij'

Ofrûne snein ferlear Hearrenfean mei troch in eigen doelpunt fan Sven van Beek fan FC Twente. It wie al it achtste eigen doelpunt yn syn karriêre, dêrmei is hy rekôrhâlder. Sneon rûn Van Beek mei in hiel oar gefoel fan it fjild.

"Ik denk dat ik vandaag een uitstekende partij heb gespeeld, ik zat overal tussen. Dat is lekker na vorige week. Die dingen gebeuren nou eenmaal en helaas ben ik wat vaker de pineut."