Hearrenfean wint troch eigen doelpunt fan hikkesluter PEC Zwolle

Hearrenfean wie nei goed tsien minuten foar de earste kear gefaarlik, mar Arjen van der Heide skeat nei in hoekskop yn it sydnet. Efkes letter krige PEC in noch gruttere kâns. Mous wie út posysje, mar Gervane Kastaneer koe de bal net tusken de peallen krije.

Kânskes foar beide ploegen

Hearrenfean wie wat sleau yn de earste helte. In protte passes mislearren by de Friezen. De hikkesluter út Swol wie it meast driigjend: sa krigen Mark Pabai en Slobodan Tedic kânsen om te skoaren.

Nei in healoere wie der wer ris in mooglikheid foar Hearrenfean. Henk Veerman draaide fuort by syn tsjinstanner, mar skeat yn it sydnet. Letter wie Sven van Beek gefaarlik by in hoekskop, mar syn kopbal waard knap keard troch keeper Kostas Lamprou fan PEC Zwolle.