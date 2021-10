Brân yn stâl mei 500 geiten yn Kollum ûnder kontrôle; ûnbekend tal bisten dea

De korpsen fan Kollum, Bûtenpost, Dokkum, Drachten, Grijpskerk en Zuidhorn kamen te plak om it fjoer ûnder kontrôle te krijen. Dat slagge om likernôch 22.20 oere. In goed oere nei de earste melding.

Ien persoan is troch ambulânsepersoaniel ûndersocht fanwege reekynhalaasje. It is net bekend hoefolle geiten oft der om it libben kaam binne.

Der is mooglik asbest frijkaam by de brân. Dat wurdt op it stuit noch ûndersocht.