Schulting wint twa ôfstannen op Invitation Cup, Knegt tredde op 1.500 meter

De International Invitation Cup is foar de shorttrackers de earste test yn it nije seizoen. De Nederlânske seleksje nimt it yn Thialf op tsjin bûtenlânske toppers.

Om't de shorttrackers dit toernoai brûke as tarieding op de wrâldbekers, dêr't se harren pleatse kinne foar de Olympyske Spelen van Beijing, wurdt sa min mooglik risiko naam wat it coronafirus oanbelanget. Taskôgers binne dêrom net wolkom.