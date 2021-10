Harns hat der in keunstwurk by fan 14 meter heech

Frank Stella makke it byld al yn 2001. It hat al mei al tweintich jier duorre foardat it gefaarte in plak krige. Oerol-oprjochter Joop Mulder hat derfoar soarge dat it byld yn Harns kaam. Broken Jug is by de Tjerk Hiddessluzen delset en wurdt de yngong fan it langparkearterrein.

By de lêste faze, it op syn plak tillen mei trije hyskranen, wienen in soad taskôgers. It wie in sekuer wurkje om it stielen keunstwurk fan de trailer te takeljen en dêrnei út te linen om alle gatten foar de bouten te krijen.

Oanwinst

Wethâlder Erik de Groot fan Harns makke mei syn kollega's symboalysk in pear fan de bouten fêst.