Fabio Jakobsen as earste oer de streek by Profronde fan Surhústerfean

Bernal, de Tourwinner fan 2019 en de Girowinner fan dit jier, stie oan de start as ferfanger fan Filippo Ganna. De wrâldkampioen by de tiidrit moast ôfsizze fanwegen famylje-omstannichheden.

Pieter Weening fan de Harkema, dy't ferline jier ophold mei hurdfytsen, krige by de profronde syn ôfskied. De 40-jierrige Fries stapte in pear ronden foar it ein út koers en krige fan boargemaster Oebele Brouwer de earepenning fan de gemeente Achtkarspelen.