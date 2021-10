Ald-hurdfytser Pieter Weening beneamd ta eareboarger fan Achtkarspelen

Weening fytste sneon mei yn de Profronde fan Surhústerfean. De 40-jierrige Fries stapte in pear ronden foar it ein út koers en krige fan boargemaster Oebele Brouwer de earepinning fan de gemeente Achtkarspelen.

De hurdfytser fan de Harkema sette ferline jier nei santjin seizoenen in punt efter syn karriêre. Yn dy perioade helle er trettjin oerwinningen by ynternasjonale wedstriden, wêrûnder in etappe yn de Tour de France en twa yn de Giro d'Italia.

Weening wenne lange tiid yn België, mar komt no werom nei Fryslân om yn Koatstertille te wenjen.