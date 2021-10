Bûtendyks lânskipskeunstwurk 'Terp fan de Takomst' by Blije 'iepene'

"It wie fantastysk. We hiene prachtich waar derby en entûsjaste minsken", seit Andringa. Dy minsken moasten wol de learzens oan, want it paad nei it keunstwurk ta wie noch wiet en modderich.

"It is in work-out even op dit momint. Kinst ek wol in bytsje neist de paden rinne en in drûger plakje fine. As je net sa goed te foet binne, soe ik it net dwaan. As je fan in stevige kuier hâlde en de learzens meihawwe, dan is it prima te dwaan."

Offisjele iepening

De offisjele iepening lit lykwols noch efkes op him wachtsje, om't de terp noch net hielendal klear is. "De dwerslizzers binne noch net klear. Earst wie it hout leverjen in probleem en dêrnei giene de masines stikken", leit Andringa út.

De offisjele iepening stiet pland foar juny takom jier.