Bûtenpost ferliest topper; ek Harkemase Boys en ONS Snits ûnderút

Yn de haadklasse spile ONS Snits tsjin it noch puntleaze Noordscheschut. De Snitsers hienen it lykwols dreech. Nei in healoere makke Patrick van der Veen in oertrêding en krige Noordscheschut in strafskop. Dy waard binnensketten: 1-0.

Noch foar it skoft 3-0 foar Noordscheschut

De situaasje waard noch slimmer doe't de ploech út Drinte fuort dêrnei de 2-0 makke. Krekt foar it skoft waard it ek noch 3-0 en sa waard it in dreech ferhaal foar ONS.

Yn de twadde helte die Gerben Visser al fluch wat werom foar de Snitsers, mar nei goed 70 minuten waard it ek alwer 4-1 foar Noordscheschut.

Dochs noch spannend

Yn de slotfaze makke ONS der dochs noch in spannende wedstriid fan. Earst makke Gerben Visser 4-2 en efkes letter waard it fia Jermaine Bregita ek noch 4-3. It waard lykwols net mear 4-4 en sa hâldt ONS gjin punten oer oan dizze wedstriid.

De ploech fan Jan Vlap stiet no sânde mei 9 punten út seis wedstriden.