Brân yn WTC Hotel yn Ljouwert ûnder kontrôle; gjin ferwûnen

Doe't de brân útbruts wiene der 126 minsken yn it gebou oanwêzich. Yn it Holland Casino binne op it stuit likernôch tritich minsken opfongen.

Trije minsken binne troch ambulânsepersoaniel ûndersocht. Der binne fierder gjin slachtoffers.

In soad reek

Neffens de brânwacht kaam der in soad reek frij yn it gebou. Dat makke it dreech meitsje om de brân út te meitsjen. "Er zijn meerdere eenheden opgeroepen, omdat we handjes nodig hebben", liet de brânwacht witte.

Hoe grut oft de skea oan it gebou is, is noch net bekend.