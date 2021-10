Brân yn WTC Hotel yn Ljouwert ûnder kontrôle; gasten sneontejûn net mear werom

"De brand is wel uit, maar er is veel schade. Mensen kunnen vannacht niet in het hotel slapen", seit in wurdfierder fan de brânwacht.

Doe't de brân útbruts wiene der 126 minsken yn it gebou oanwêzich. De gasten fan it hotel kinne sneontejûn fanwegen de skea net yn it hotel sliepe. Der wurdt besocht de persoanlike eigendommen wol sa gau as mooglik by de gasten te krijen.

Trije minsken binne troch ambulânsepersoaniel ûndersocht. Der binne fierder gjin slachtoffers.

In soad reek

Neffens de brânwacht kaam der in soad reek frij yn it gebou. Dat makke it dreech om de brân út te meitsjen. "Er zijn meerdere eenheden opgeroepen, omdat we handjes nodig hebben", liet de brânwacht witte.

Der is in soad reek- en wetterskea yn it hotel. De skea is op de fjirde etaazje it grutst, mar ek op de twadde en tredde etaazje is der wetterskea. Op de hegere etaazjes is ek reekskea.