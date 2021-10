Motor op tafel yn muzykteäterstik Sulla Strada fan Blau Hynder

Bûge of barste?

It ferhaal giet oer in stedsfamke dat beslút yn Fryslân har heit op te sykjen dy't se eins nea kennen hat. Henk Zwart spilet de rol fan de heit en Anouk van Duifhuizen is de dochter. De heit wit dat er deagiet en ferkeapet syn guod. Syn motor moat der ek oan leauwe. Heit en dochter meitsje in roadmovie. Wurdt it bûge of barste?

De heit wennet mei trije bruorren yn ien hûs. Dat binne de muzikanten Anne Zwaga, Richard Veltman en Cajan Witmer. Sy aktearje ek mei. Yn de manljushúshâlding kin in soad. De motor wurdt op in stuit op de tafel riden om him neisjen te kinnen..