HEA! Wietze van der Meer liedt speurhûnen op

Wietze van der Meer fan Garyp wurket by de plysje. Speurhûnen opliede is syn grutte passy. Hy hat slim syk west en lang yn it sikehûs lein. Dat hat feroaring yn syn libben brocht. Hy jout no trainingen oan partikulieren en ynstrukteurs om speurhûnen op te lieden. Wietze leart se te sykjen bygelyks drugs, wapens of persoanen. Yn Drachten hat er in loads dêr't in hiel hûs yn neiboud is en de hûnen traind wurde.