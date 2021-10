Hayo Apotheker (D66) oer formaasje: "Dit is een nieuwe ronde, nieuwe kansen"

Troch it loslitten fan de easken is no wol wer romte yn de formaasje. Dat betsjut net dat it de skuld fan D66 is dat de formaasje sa lang net fan 'e grûn kaam, seit Apotheker: "Ze hebben allemaal verkeerde posities ingenomen, en je kunt ook voor iedereen begrip hebben."

Besteande koälysje trochsette

It liket der no op dat deselde fjouwer partijen dy't earder dit jier opstapten nei oanlieding fan de taslagge-affêre, op 'e nij in kabinet foarmje sille. Neffens Apotheker mei it net sa wêze dat de line fan it foarige kabinet dêrby trochset wurdt. "Dit moet niet gewoon Rutte IV worden, hetzelfde als Rutte III; dit moet Rutte 2.0 worden."