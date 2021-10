Harns pakt 'plastic soup' oan mei gerdyn fan wetterbûltsjes

Yn it Van Harinxmakanaal flak foar de Tsjerk Hiddesslûzen wurdt fiif jier lang mei it wetterbûltsjesskerm eksperimentearre. De bedoeling is dat it sa'n 86 persint fan it ôffal dat nei see driuwt, ôffange kin. "We gaan ervoor zorgen dat Harlingen over een paar jaar de schoonste stad aan het Wad is", seit wethâlder Harry Boon fan Harns. "Niet alleen op het land zwerfafvalvrij, maar ook in het water."

Mear as seis ton

Yn totaal kostet it projekt 613.000 euro. Dêrfan komt goed 550.000 euro stipe út it Waadfûns. "Het geld is er nu, dus we gaan het in 2022 voor elkaar maken."