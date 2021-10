VC Snits start earedivyzje mei âlde bekenden: "Het was direct een warm bad"

Foarich seizoen waard VC Snits pleage troch it coronafirus. Sa koene der gjin play-offs mear spile wurde tsjin Regio Zwolle om it tredde en fjirde plak yn de kompetysje. Earder moasten de Snitsers harren al weromlûke foar it bekertoernoai troch besmettings binnen it team.

Under dy coronaproblematyk stiet wat VC Snits oanbelanget in dikke streek. Der wurdt foarút sjoen nei it nije seizoen. Wat Scharbaai hoopfol makket, is de tarieding. Dêroer is de trainer fan de Snitser follybalfroulju tefreden.

Minder flaters meitsje

Dochs sjocht Scharbaai ek noch ferbetterpunten. "We zijn nog wel op zoek naar de balans. We hebben fases gehad waarin we te veel fouten maken. We zijn nu aan het trainen om te zoeken waar die liggen en hoe we dat kunnen reduceren."

En as dat slagget, dan hopet VC Snits yn de buert te kommen fan de twa ploegen dy't op it stuit it bêste binne fan Nederlân: Sliedrecht Sport en Apollo 8. "Als we die fouten kunnen reduceren, dan hoop ik dat we in staat zijn om het ze wat lastiger te maken", seit Scharbaai.