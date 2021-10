Part fan nominaasjes Gouden Gurbes bekend: fjouwer foar 'Op hoop van segen'

Kâns op de priis 'bêste haadrol' meitsje Dries Visser fan it spul Twa, Skelte Anema fan #Freonen en Anneke van den Akker fan Op hoop fan segen. Yn de kategory bêste byrol binne Anja Steegstra (Galgen), Mayte Veenstra (Fan bûten út) en Wytse Algra (Op hoop fan segen) nominearre.

#Freonen en Op hoop fan segen binne ek nominearre yn de kategory foarmjouwing. Dat jildt ek foar Maistiid fan Ryptsjerk.

De Gouden Gurbe dy't de sjuery nei eigen ynsicht jaan kin en de publykspriis wurde pas bekend by de útrikking. Dy is oer in wike.