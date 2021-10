Vrouwen sc Heerenveen halen in slotfase punt tegen koploper PEC Zwolle

De eredivisiewedstrijd had een saaie start, maar daar kwam in de twentigste minuut een einde aan toen Amy Banarsie van PEC de lat raakte. In dezelfde minuut schoot Marushka van Olst via de binnenkant van de paal wel raak: 0-1. Dat was ook de stand bij de rust.

Tegenhouden

In de tweede helft kwamen de Friezinnen beter in de wedstrijd en werd het voor PEC Zwolle meer tegenhouden. Chimera Ripa kreeg na 66 minuten zelfs een hele grote kans op de gelijkmaker, maar haar schot ging net over de goal van Zwolle.

Het leek er lang op dat PEC het defensieve spel kon volhouden, maar de ban werd in de 88e minuut toch gebroken toen Ripa uit een hoekschop kon scoren. Daarmee bepaalde ze de eindstand op 1-1.

De vrouwen van Heerenveen staan met vier punten uit vier wedstrijden op de zesde plaats in de eredivisie.