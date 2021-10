Froulju sc Hearrenfean helje yn slotfaze punt tsjin koprinner PEC Zwolle

De earedivyzjewedstriid hie in saaie start, mar dêr kaam yn de tweintichste minút in ein oan doe't Amy Banarsie fan PEC de lat rekke. Yn deselde minút skeat Marushka van Olst fia de binnenkant fan de peal wol raak: 0-1. Dat wie ek de stân by it skoft.

Tsjinhâlde

Yn de twadde helte kamen de Friezinnen better yn de wedstriid en waard it foar PEC Zwolle mear tsjinhâlde. Chimera Ripa krige nei 66 minuten sels in hiele grutte kâns op de lykmakker, mar har skot gie krekt oer de goal fan Zwolle.

It like der lang op dat PEC it definsive spul folhâlde koe, mar de ban waard yn de 88e minuten dochs brutsen doe't Ripa út in hoekskop skoare koe. Dêrmei bepaalde se de einstân op 1-1.

De froulju fan Hearrenfean steane mei fiif punten út fjouwer wedstriden op it sechde plak yn de earedivyzje.