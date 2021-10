Hege gasprizen soargje foar leechstân túnboukassen

It gefolch is aansten dat túnkers gjin nije gewaaksen mear oanplantsje. De jonge planten ha in soad waarmte nedich om te groeien, mar dat kin finansjeel net mear út. Vink: "De marktwetten zijn voorspelbaar. Je krijgt minder aanbod en dus gaan de prijzen in de winkels omhoog."

Dochs tinkt Vink net dat it fuort liede sil ta lege winkels. "Nee, nog niet. Maar ik denk wel dat mensen zich nog niet volledig realiseren wat er aan der hand is. Je voelt het nu nog niet in je beurs, straks wel."

Putin

Dochs meitsje de minsken op strjitte har al bot soargen. "Ja echt wel", seit in frou yn Ljouwert. "Als de gasprijs voor ons hoog is is die dat voor ondernemers ook. Dat zullen wij moeten betalen. Ik werk in de zorg en zoveel krijg ik er niet bij."

In man follet oan: "Wij zijn te afhankelijk van die man in die mooie toren in Moskou, Poetin. Hij kan zomaar besluiten de kraan dicht te draaien en dan hebben wij wel een probleem."