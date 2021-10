Rami Kaib helpt selsmoard-previnsje yn Sweden: "Foar myn bêste freon"

In soad bekende Sweden stean op dy webside en dêr stiet Kaib no ek by. "Kinst troch my in fideoboadskip ynsprekke litte. Bygelyks foar 7,50 euro. Ik koe der foar kieze om it jild dat it opsmyt foar mysels te hâlden, mar ik ha keazen foar in goed doel."

Jild ynsammelje foar Suicide Zero

De organisaasje dêr't Kaib jild foar ophellet is Suicide Zero. In organisaasje dy't him dwaande hâldt mei it werombringen fan it tal selsmoarden yn Sweden. "Doe't ik 15 jier wie, plege myn bêste freon selsmoard. Ik draach ek altyd in shirt ûnder myn Hearrenfeanshirt. Dêr spylje ik al sûnt myn 15e mei. Syn namme stiet der op mei de tekst myn beste freon."