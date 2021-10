Spoarbrêge oer it Van Harinxmakanaal by Ljouwert snein wer klear

Der wiene twa senario's mooglik; de âlde reparearje of in nije silinder yn de brêge bouwe. Troch dat lêste soe de brêge noch wiken langer strjemme wêze.

Silinder

ProRail is bliid dat it net safier komt, seit wurdfierder Aldert Baas: "Gelukkig is dat niet gebeurd. We hebben de cilinder zoals die is kunnen repareren. Dezelfde cilinder komt terug met een aantal nieuwe onderdelen erbij en daarmee kan de brug weer open".

Dat betsjut wol dat ProRail snein bussen ynset om't it spoar frij wêze moat om de silinder wer yn te bouwen. Dat duorret oant yn de jûntiid, seit Prorail.