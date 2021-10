Fryske paralympiërs huldige yn Drachten: "In fantastyske ôfsluting"

Baanhurdfytster Alyda Norbruis fan Oerterp hie yn 't foar gjin idee wat sy fan de huldiging ferwachtsje koe. "Mar ik fyn it moai dat it dien wurdt en dat it belang fan it sporten en de prestaasjes dy't wy delset hawwe sjoen wurde. Je moatte it altyd sels dwaan. Mar it is ek nei de bûtenwrâld in eye opener dat sport hiel wichtich is. Ik hoopje dat it de meiminske kidelet om yn beweging te kommen."

"It is foar my beslist"

Norbruis wist sulver mei te nimmen út Tokio. Foar Norbruis wie de huldiging ekstra spesjaal, om't sy ophâldt mei de sport. "Dizze Spelen wiene de lêste. Myn karriêre is spitigernôch foarby, dit wie it. It docht in soad mei my. Dêr moatte wy it mar net al te bot oer hawwe. Je wolle sa'n kar meitsje om't je der sels gjin nocht mear yn hawwe of om't it moai west hat. Alles yn my raast dat ik noch graach fierder wol, mar it lichem seit oars. Dus is it foar my beslist."

Fantastyske ôfsluting

It wie wol in fantastyske ôfsluting, seit sy. "Mei myn bêste race oait. Freegje my net hoe't ik it dien haw, ik freegje my dat sels noch hieltyd ôf. Mar sa sjogge je mar: op it goede momint kinne der hiele moaie dingen barre en dan kinne je boppe jesels út komme. Op de mominten dat it moast, haw ik de prestaasje nei boppe bringe kinnen. Bizar."

Wat sy no dwaan sil, wit sy noch net. "Ik wol der foaral foar soargje dat it in net al te swart gat wurdt. De krekte ynfolling wit ik noch net, dat sil de kommende tiid just de syktocht wurde."