Fan de Seine nei Koatstertille: skûtsje Nooit Gedacht is thús

Emosjoneel

Foar Bart Coen wie it momint dat it skûtsje foar it earst de werf yn Koatstertille yn kaam emosjoneel. Coen waard yn 1946 berne op it skûtsje de Nooit Gedacht. Nei't syn heit it skip yn de jierren '60 fan de hân die hat er it skûtsje nea wer werom sjoen.

Coen hie de triennen yn de eagen doe't by Haitsma Beton it skip oan de wâl brocht waard. "Dat ik it skip ea wer sjen soe.. Dat hie ik 'Nooit Gedacht'.