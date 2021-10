Schouten yn de basis tsjin AZ, Jacobs ûntbrekt tsjin syn âlde wurkjouwer

Ek Cambuur trainer Henk de Jong neamt AZ in goeie tsjinstanner. "Nei PSV en Ajax hawwe we nei AZ de hiele top trije fan ferline jier hân. It wie wat wikseljend, mar it wurdt tiid dat wy dat no goed dwaan geane."

PSV en Ajax wienen útwedstriden. Tsjin AZ is it in thúswedstriid. In hiel ferskil neffens de Cambuur trainer. "Ja, as wy thús spylje is it gjin garânsje foar sukses, mar wy spylje gewoan mei tolve man."

'In prachtige útdaging'

En Cambuur sil de help fan it publyk nedich hawwe, want AZ hat in wat stroefe start fan de kompetysje hân, mar is wol in hiel goeie ploech, sa seit De Jong: "It is gewoan in goeie ploech. Dy klup docht it gewoan geweldich. It is in prachtige útdaging foar ús om dêr tsjin te fuotbaljen. En wy hâlde fêst oan ús eigen spul, der sil ik neat yn feroarje, mar wy moatte wol leare om earedivyzje fuotbal te spyljen".

Mei it weromkearen fan Schouten hat Henk de Jong in brede seleksje ta syn beskikking. Allinnich Jamie Jacobs is blessearre. En de nije oanwinsten, lykas Uldrikis, Krastev en Kiss komme der oan, sa seit Henk de Jong. "It is prachtich om te sjen hoe't dy jonges har ûntwikkelje. Mar je moatte je nea ryk rekkenje. Gewoan trochgean."