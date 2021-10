Organisaasje hoopfol oer trochgean Hynstekeuring 2022

De organisaasje set yn op in folslein evenemint, ynklusyf de show Friesian Proms en ek publyk derby. Dat koe ferline jier net, fanwegen de coronakrisis. Dêrom waard de keuring doe as in online evenemint organisearre.

De KFPS hat goeie hoop foar de kommende edysje en is dêrom al dwaande mei de tariedings fan de Hynstekeuring en de Friesian Proms, dêr't sa'n 25.000 minsken op ôf komme.

Yn novimber mear dúdlikheid

De seinen steane noch net hielendal op grien, seit it stamboek. Begjin novimber komt der mear dúdlikheid oer. Dêrom begjint de kaartferkeap ek net earder as novimber. Dy is de earste tsien dagen allinne foar leden fan it hynstestamboek. De hynstekeuring stiet pland foar 13, 14 en 15 jannewaris.