Ljouwerter hoareka set polsbantsjes yn as tagongsbewiis

Ljouwert krijt fan dit wykein ôf in sintraal kontrôlesysteem foar QR-koades. Hoarekabesikers kinne fan saterdei ôf in polsbantsje brûke as tagongsbewiis by hoarekasaken.

Ljouwerter hoareka woe oer op dit systeem, om't hoarekabesikers no by elke yngong harren QR-koade op 'e nij sjen litte moatte. Dat soe foar lange rigen soargje. Mei in polsbantsje hoechst dyn QR-koade net mear sjen te litten.

Twa kontrôlepunten

Gemeente Ljouwert hat mei KHN ôfpraat dat der twa kontrôlepunten komme dêr't minsken mei in jildige QR-koade in polsbantsje krije kinne. Op it Waagplein en it Saailân kinst in polsbantsje krije mei in jildige QR-koade en ID-kaart. De bantsjes hawwe elke dei in oare kleur en boppedat stiet der in datum op.

De punten binne foarearst freeds en saterdeis oant alve oere iepen.