Skylge ferlient fergunning foar festival Eilân

De rjochter ferbea it festival yn 2019 om't der problemen wienen mei de fergunning. In probleem wie ûnder oare dat it festival plakhawwe moast njonken in stiltegebiet mei beskerme bistesoarten.

Fergunning foar ien jier

De organisaasje fan it festival bleau nei mooglikheden sykjen en is dêrom de dialooch oangongen mei de ynwenners. De fergunning is ditkear stranger en jildt mar foar ien jier, yn plak fan de fiif jier dy't de organisaasje oanfrege hie. Boppedat meie der maksimaal 6.000 minsken komme, de organisaasje hie graach 9.000 ûntfange wollen.