Mear as de helte fan Fryske besmettingen yn noardeasten

De fjouwer gemeenten dêr't omrekkene nei it tal ynwenners de measte positive tests wienen, binne de fjouwer yn de noardeastlike hoeke: Achtkarspelen, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Noardeast-Fryslân. Dat wie ôfrûne wike ek al sa.

Neffens de GGD kin it derop wize dat minsken minder ree binne om har teste te litten. Dat soe betsjutte dat de fersprieding fan it firus ek minder goed yn byld is.

In grut diel fan de besmette minsken is tusken de 18 en de 30 jier. Yn Achtkarspelen foarmje bern de grutste groep fan de positive tests.

Legere faksinaasjegraad yn deselde gemeenten

De faksinaasjegraad yn de fjouwer betreffende gemeentes is ek leger as yn de rest fan Fryslân. Yn Dantumadiel (69,3) en Achtkarspelen (69,5) is minder as santich prosint fan de minsken fan tolve jier en âlder faksinearre.

Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel komme dêrnei, al sitte dy twa gemeenten wol in stik tichter by it Fryske trochsneed fan 75,9 prosint.