Walrus ferlit Harnzer seedyk, folgjende bestimming ûnbekend

De walrus waard earder al sjoen op Skiermûntseach en letter dus yn Harns. Dêr socht se rêst. Saakkundigen rôpen minsken op om foaral net nei Harns ta te kommen en it bist gewurde te litten. Dochs waard it drok yn Harns. It gebiet dêr't de walrus lei, waard ôfset.

Dat in walrus yn de Fryske wetteren swimt, is bysûnder. Doe't se ferline wike sjoen waard by Skiermûntseach, wie dat foar it earst yn 23 jier dat in walrus sjoen is yn Nederlân.

In soad belangstelling foar de walrus yn Harns: