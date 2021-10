Mear Fryske sneinsklups stappe oer op sneonsfuotbal troch nije regel KNVB

Frisia hat sûnt in pear jier in earste alvetal op de sneons, al spilet dy wol folle leger as it sneinsteam. It sneonsteam hat in soad omtinken krigen binnen de klup en de hoop wie dat de ploech de ôfrûne jierren wat klassen klimme soe. Troch de coronakrisis kamen de kompetysjes lykwols stil te lizzen en gong in promoasje net troch.

Druk op de frijwilligers

"Maar dat we op zowel de zaterdag als de zondag een prestatief elftal hebben, zorgt er ook voor dat de druk op de vrijwilligers groter werd." Dy frijwilligers moasten de ôfrûne jierren net mear allinnich op sneins soargje foar goede omstannichheden, mar ek op sneons.

Dat der troch de kar om oer te stappen minder druk komt op de frijwilligers, is foar Deinum ek in reden nei de sneons te gean. Rekreatyf fuotbal op de sneins sil der ek net mear wêze, wêrtroch't je op sneins bygelyks gjin frijwilligers mear nedich hawwe foar de kantine.

It hawwen fan twa prestaasjeteams fernaam Frisia de ôfrûne jierren ek yn de beurs. "Op zaterdag hebben we ook betaalde trainers. Dus dat we nu voor één dag kiezen, is financieel ook niet onaantrekkelijk."

Mooglikheid horizontaal oerstappen joech de trochslach

Foar Frisia redenen genôch dus om it sneinsfuotbal te ferlitten, mar sûnder de mooglikheid om horizontaal oer te stappen wie it no noch net bard. "We maken er gretig gebruik van. Als deze mogelijkheid ons niet was geboden, dan hadden we over een jaar of vijf misschien alsnog de keuze gemaakt, maar dit heeft het proces versneld."