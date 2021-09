Ynformaasjejûn oer needopfang WTC Ljouwert lûkt kwealik besikers

"Wat ze hier zeggen is toch dat het allemaal goed onder controle is en dat er weinig kans is dat er wat gebeurt." Dochs hat buertbewenner Jan de Jong syn soargen: "Ik vroeg of ze 's avonds ook over straat mogen. Ja, dat mag zeiden ze. Nou met de donkere dagen zo voor de deur ga je dan toch anders uit het raam kijken. De rust is wat uit het hoofd weg."

Mix

In oare buertbewenner wol witte wat foar minsken no krekt komme. "Het zal gaan om een mix", seit Benny Schonewille fan it COA, it Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

"Vooral gezinnen maar ook alleenstaanden. Denk dan aan mannen en vrouwen. We kijken bij de gezinnen nog naar wat past. Moet je hier bijvoorbeeld wel jonge baby's onderbrengen?"

Op 20 oktober kriget it COA de kaai fan de hal yn it WTC Expo. Dan wurdt fuort begûn mei it opbouwen fan de needopfang. Schonewille: "Omdat het gaat om noodopvang willen we dat snel klaar hebben. Denk dan aan één, maximaal twee weken later dat de eerste vluchtelingen aan gaan komen."

Stipe út de buert

Dat der kwalik minsken op de bijienkomst ôfkomme jout Schonewille mingde gefoelens. "Aan de ene kant hoor ik graag waar de angst zit, of de vragen. Dan kun je ze beantwoorden en mensen misschien geruststellen. Het geeft aan de andere kant ook aan dat mensen het wel goed vinden en er geen moeite mee hebben."

Ut de buert sels komt ek stipe. It wykpanel Vosseparkwijk wol witte hokker bern der komme. Se wolle lykas it wykpanel earder yn 2015 'kluspakketsjes' meitsje sa't se wat om hannen ha.