Demisjonêr minister Dekker wol net op 'e nij nei tariven rjochtbanktolken sjen

"Geen exotische taal"

Neffens Dekker is it ek no altyd mooglik om immen dy't foar de rjochter komme moat Frysk prate te litten as hy of sy dat wol. "Er is een aanzienlijk aantal Friessprekende rechters bij de rechtbank Noord-Nederland en het gerechtshof Leeuwarden-Arnhem. Als je die koppelt aan Friessprekende verdachten is er geen probleem."

Yn it gefal dat der dochs in tolk nedich is, kin dat neffens Dekker ek in oar wêze as ien fan de trije registrearre tolken. "Fries is niet een exotische taal van ver weg. Mensen die kunnen tolken zijn wel te vinden."

Kneppelfreed

Dat Frysk prate op de rjochtbank 70 jier nei Kneppelfreed ynienen wer in kwestje is, seit de minister neat. "Kneppelfreed? Bent u mij aan het verhoren of zo? Ik heb daar nog nooit van gehoord!" Op de útlis oer de rjochtsaak mei Fedde Schurer fan 1951, de dêrop folgjende erkenning fan it Frysk en it oansteande jubileum reagearret de minister optein. "Ik hoop dat ik een uitnodiging krijg!"

"Ik vind dat mensen die naar Friesland verhuizen zich best wel mogen inspannen om Fries te leren, ook als ze bij de rechtbank werken. Als iedereen dat nou doet, dan hebben we geen probleem. Neem bijvoorbeeld jullie commissaris van de koning. Die komt helemaal niet uit Friesland en moet je nu eens horen."