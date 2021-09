Roemeenske liuwen foar Nijeberkeap: "Er werd in een achtertuin mee gefokt"

Yn de opfang fan FELIDA yn Nijeberkeap wurde de liuwen earst ûndersocht. Sy kinne dêrnei stadichoan wenne oan de ferbliuwen en wer op it goede paad traind wurde. "De dieren die gezond zijn hopen we op korte termijn naar Zuid-Afrika te brengen. De dieren met meer gezondheidsproblemen zullen in FELIDA blijven."

Bistweardich libben

Simba is ien fan de âldere liuwen, dy't yn Nijeberkeap bliuwe moat. "Bij Simba kunnen we duidelijk zien dat hij chronische problemen en vergroeiingen heeft. Het is het resultaat van het met de hand willen voeren, met verkeerd voer. Dan krijg je dit soort narigheid. Simba zal waarschijnlijk de rest van z'n leven speciale zorg nodig hebben. We passen een verblijf voor hem aan, we ervoor zorgen dat hij toch een dierwaardig leven kan hebben."