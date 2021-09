Ternaard hopet dat fan útstel gaswinning ôfstel gaswinning komt

De stichting wie ien fan de partijen dy't de ôfrûne tiid protestearren tsjin de gaswinning ûnder it Waad. En hoewol't der noch lang gjin definityf 'nee' is fan de minister, binne se wol bliid mei it útstel.

"Ik sprong gjin gat yn 'e loft, mar it jout ús moed." Anna Annema hat har hoop benammen rjochte op it eksterne ûndersyk. Dat is troch de Twadde Keamer ôftwongen en moat sjen nei eventuele skealike gefolgen fan gaswinning foar it Waadgebied. "Mei dat rapport yn 'e hân kin de Twadde Keamer miskien wol in fûst meitsje."

Formaasje

In oare mooglike útwei is de formaasje, dy't lang om let fan start sil yn Den Haach. Fan de fjouwer partijen oan de ûnderhannelingstafel binne trije, te witten CDA, D66 en ChristenUnie, tige kritysk op gaswinning ûnder de Waadsee. "In nije minister sjocht miskien oars nei dit dossier. Dusm hooplik kin der ek op dat mêd noch wat feroarje.

De Waadferiening is ek bliid dat trije fan de fjouwer partijen yn de formaasje tsjin gaswinning binne, seit Frank Petersen. "Ik weet niet precies hoe dat gaat in zo'n formatie, maar ik heb de stille hoop dat deze drie partijen in de onderhandelingen iets kunnen regelen met de VVD."