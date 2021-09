Boer yn Ie mei mear útwreidzje fan Ried fan Steat as earder tocht

It pear hie beswier oantekene omdat de stikstofútstjit fan de kij yn de stâl skealik wêze soe foar fûgels yn it Lauwersmargebiet. Dat is beskerme Natura 2000-gebiet. De saak kaam earst foar de rjochtbank. Dy joech it pear gelyk. Dêrop stapte de boer nei de Ried fan Steat en dy hat no útspraak dien.

Gjin belanghawwende

De reden dat de Ried fan Steat de arguminten fan it pear ôfwiist, is dat se gjin belanghawwende binne yn dizze saak. Se wenje te fier fan de Lauwersmar ôf.

Troch dizze útspraak is de eardere natuerbeskermingsfergunning fan de boer wer fan krêft. Dy waard yndertiid ferliend troch de provinsje. De maatskip kin no yn prinsipe de feesteapel útwreidzje.