HEA! Fenna, de swarte pearel op besite yn it Bonifatiushûs yn Snits

Baudina van Steinvoorn wurket yn wensoarchsintrum it Bonifatiushûs yn Snits. Se hat in Frysk hynder: Fenna. Se hat sjoen hoe't minsken reagearje op bisten en hat betocht om Fenna mei te nimmen nei it wurk. Dat is in grut sukses, want minsken fine it spannend, mar binne ek oandien. Fenna fynt it superleuk en hâldt fan de oandacht. It wurdt in magyske middei by de âlderein fan it Bonifatiushûs.