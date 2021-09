Olympyske dream Dennis Veenker spat útinoar op trije hûndertsten

De kandidaten foar in plak yn de fjouwermansbob fan piloat Ivo de Bruin hawwe dizze wike starttests dien yn it Dútske Oberhof. Fan de fiif dielnimmers notearre Veenker de stadichste tiid. Dêrop koe er wol by de Nederlânske bobslydploech bliuwe, mar as twadde reserve. Dêr betanket Veenker foar.

Folle skeelde it net. Der siet mar trije hûndertste fan in sekonde tusken de nûmer fjouwer en nûmer fiif Veenker. As nûmer fjouwer hie hy mei mochten as earste reserve en dat hie betsjutten dat er dit seizoen yn alle gefallen noch wol oan wedstriden meidwaan koe by in blessuere fan in ploechgenoat.