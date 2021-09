Fertochte grutte brân Easterwâlde langer fêst

De brân yn de loads oan de Houtwal yn Easterwâlde wie yn de nacht fan 29 febrewaris op 1 maart. In oare man fan 51 út Purmerend wurdt ek fertocht fan brânstichting. Hy soe wol wer op frije fuotten wêze.

Oaljekoekkream

Yn it kompleks hiene ferskate bedriuwen harren guod opslein, ûnder oare merke-attraksjes. De Amsterdammer siet foarhinne yn de merkewrâld. No stiet er winterdeis mei in oaljekoekkream yn Utrecht. As er net frijkomt, rint syn wurk gefaar, seit syn advokaat. Syn stânplakfergunning soe ferfalle, as er sels net yn de kream stiet. Mar de rjochtbank giet dêr net yn mei. De saak is te slim om de man foarearst frij te litten.

De rjochtbank hat de saak no 'pro forma' yn behanneling, in soart foartrajekt. De ynhâldlike behanneling begjint nei alle gedachten op 18 novimber.