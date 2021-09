Eeltsje Hettinga wint Gysbert Japicxpriis 2021

Gysbert Japicxpriis

De Gysbert Japicxpriis, de heechste literêre ûnderskieding foar oarspronklik Frysk literêr wurk, wurdt sûnt 1947 útrikt. De priis wurdt takend troch Deputearre Steaten fan Fryslân, dy't dêrfoar advisearre wurdt troch in kommisje. De twajierlikse priis is it iene jier foar Frysktalich proaza en it oare jier foar Frysktalige poëzy.

Nammejouwer fan de priis is Boalserter Gysbert Japicx (1603-1666). Dy skriuwer wurdt sjoen as de grûnlizzer fan it Frysk as moderne skreaune taal.