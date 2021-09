Walrus leit no oan de wâl yn Harns: "Belangrijk dat ze rust krijgt"

Saakkundigen fan Zeehondencentrum Pieterburen en SOS Dolfijn geane derfan út dat it om deselde walrus giet dy't earder sjoen is by Skiermûntseach.

Dat in walrus yn de Fryske wetteren swimt, is bysûnder. Doe't se tsien dagen lyn sjoen wie by Skiermûntseach, wie dat foar it earst yn 23 jier dat in walrus sjoen is yn Nederlân.

De walrus is ferwûne oan de foarpoaten, guon Harnzers meitsje har dêr soargen oer. Dat is net nedich, seit Sander van Dijk fan Zeehondencentrum Pieterburen. "Een poosje geleden werd ze gezien bij Duitsland. Toen waren de wonden verser. Nu lijken de wonden te helen."