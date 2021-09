Jan Prange, earste foarsitter fan SC Cambuur, stoarn

Prange stie yn 1964 mei Sietse Westra oan de widze fan SC Cambuur. Hy betocht de namme en de kleuren fan de klup.

Prange wie bedriuwsekonoom en kaam út Den Haag. Hy ferhûze yn 1961 nei Ljouwert ta en kaam twa jier letter oan 'e praat mei Jan Tiekstra, wethâlder sport yn Ljouwert. "Hij vertelde dat het niet goed ging met de profclub Leeuwarden", sei Prange yn 2014 yn de LC. "Hij vroeg of ik eens naar de cijfers wilde kijken."

Sân jier foarsitter

It advys fan Prange: opnij begjinne mei in stichting. De leden wienen it dermei iens en de oprjochting fan SC Cambuur stie yn de stegers. Pranger waard de earste foarsitter en sette op 19 juny 1964 syn hantekening by de notaris: SC Cambuur wie berne. Prange bleau foarsitter oant 1971.

"Ook na zijn vertrek uit Leeuwarden in 1978 bleef hij de club trouw volgen", skriuwt Cambuur op de klupwebside. "Toen hij in 1991 terugkeerde naar Friesland kocht hij vrijwel direct een seizoenkaart en die heeft hij tot op hoge leeftijd gehouden."