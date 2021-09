Oplossing foar it keamertekoart yn Ljouwert stiet op in yndustryterrein

Je kinne se suver net misse as je oer de Planetenlaan yn Ljouwert ride: de lytse 300 kontenerwenten fan Kooistra. Sy steane dêr al in skoft te wachtsjen op in nije bestemming. Eric Kooistra kin net wachtsje se te pleatsen. "Ik tink dat it in goede tydlike oplossing wêze kin."

Der is ynteresse út de gemeente Ljouwert wei. Mar it komt noch net fan de grûn. "Wêrom net?", seit Kooistra. "De hegeskoallen sjogge it net as har taak en de gemeente is drok mei oare problemen. De húsfesting fan statushâlders, flechtlingen en it bouwen fan huzen. Ljouwert docht it goed en it sit hjir dus bomvol."

Ljouwert is net de iennige stêd

Kooistra hat in 1.100 kontenerwenten. In oantal is al bewenne en stiet op it terrein fan de SuikerUnie yn Grins. Dêr sitte benammen bûtenlânske studinten. "Dy hawwe der dêr in eigen community fan makke", seit Kooistra. "Alles sit der yn. Je hawwe in bêd, wc, dûs en in keuken. Je betelje in bedrach, mar dat is ynklusyf nutsfoarsjenningen en ynternet."

Ek yn Enschede wurde nei alle gedachten ynkoarten 230 kontenerwenten pleatst. "Der is by de universiteit in grut ferlet oan wenromte. Mar dat is net it iennichste plak. Wy hawwe oanfragen út Vlaardingen, Delfzijl en Den Helder. We hawwe it drok."