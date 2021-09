Bliuwt lytsskalich toerisme oerein? De Fryske Marren wol ûndersyk

Der is eangst dat de lytsere campings it ôflizze moatte tsjin ynvestearders dy't grutte fakânsjeparken bouwe. Ut in ynventarisaasje fan Omrop Fryslân dizze wike kaam nei foaren dat de kommende twa jier yn it súdwesten fan de provinsje hast tûzen fêste seizoensplakken op campings ferdwine.

Roompottisearring

It wie VVD'er Albert van Keimpema dy't de diskusje yn de ried oanswingele. Hy sjocht dat in soad campingbazen har spul ferkeapje oan grutte opkeapers dy't der dan in fillapark fan meitsje, de saneamde 'roompottisering'.

Om de gemeente oantreklik te hâlden foar de rekreant mei de lytse beurs wol Van Keimpema dat de gemeente alle steanplakken dy't ferdwine op in oar plak kompensearret.

Dat gie de rest fan de ried wat te fier. Sy fine lykwols wol dat it goed is om te sjen hoe't it giet mei de lytsere rekreaasjeûndernimmers en campingbazen. As der in goede ynventarisaasje komt, dan kinne de problemen dêr't sy tsjin oanrinne meinaam wurde yn de nije rekreaasjefyzje dy't deroan sit te kommen.