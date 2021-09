OERSJOCH: sa feroare de trochsneed WOZ-wearde yn dyn gemeente

Lanlik naam de tanimming minder hurd ta as it jier dêrfoar. Yn Fryslân naam it lykwols wol hurder ta. De grutste tanimming wie mei 12,4 persint nei 181.000 euro it meast yn Oldambt.

Lanlik

De heechste WOZ-wearde fan it lân is yn de gemeente Bloemendaal, dêr hawwe wenten yn trochsneed in WOZ-wearde fan 778.000 euro. Yn Pekela is de wearde mei 148.000 euro it leechst.